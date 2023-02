Senigallia-Use, mister Valentino analizza la sfida

Riparte da Senigallia il cammino dell’Use Computer Gross. Dopo la settimana di stop imposta dal calendario, la squadra di coach Valentino scende in campo domenica alle 18 nelle Marche (arbitri Guarino di Campobasso e Cieri di Ravenna) con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto nelle ultime gare.

“Domenica affrontiamo Senigallia – spiega il tecnico - si tratta di una squadra fisica, capace di accendersi in più momenti della partita come è successo negli ultimi cinque minuti di quella di andata finita poi con una sconfitta. Bisognerà quindi essere bravi nel rimanere mentalmente all'interno del match senza cali di attenzione, restando concentrati su noi stessi e sulle cose preparate in settimana e trovando subito quel ritmo che abbiamo cercato di mantenere nonostante il turno forzato di riposo”.

Il coach passa poi ad analizzare l’avversario. "Senigallia ha sicuramente come riferimento Giacomini che detta ritmi e coinvolge i compagni – prosegue - poi nel reparto esterni ci sono Neri e Gnecchi che garantiscono grande fisicità nella parte difensiva e sono altri due riferimenti offensivi per loro importanti. Pozzetti è un altro giocatore capace di accendersi in qualsiasi momento fuori dall'arco, supportato da Musci e Lemmi che sono due elementi con grande presenza dentro l'area e che chiudono il reparto lunghi.

I nostri avversari arrivano da una sconfitta contro Andrea Costa Imola e da un periodo particolare che ha visto fermarsi anche Giannini al quale auguro un pronto rientro visto l'affetto reciproco e del nostro ambiente nei suoi confronti. Quindi sarà vietato ogni tipo di approccio soft per contrastare la loro energia e motivazione".

La gara sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

Fonte: Use Basket Empoli