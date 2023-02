Morto a 87 anni Sigfrido Nannucci, noto pittore di Certaldo

E' morto l'artista Sigfrido Nannucci, originariamente ceramista a Montelupo Fiorentino e poi specializzatosi come pittore a Certaldo, dove nel 1956 ha lanciato le sue prime opere in mostra. Aveva 87 anni.

Nel 2016 aveva inaugurato una mostra ancora a Certaldo per i 60 anni di attività.

Ecco come veniva descritto allora: "Toscano di nascita e di formazione, Sigfrido Nannucci nasce il 2 gennaio 1936 a Certaldo. La sua attività artistica affonda le radici nel mondo colorato e solare della ceramica d'arte, che lo ha visto decoratore nei centri prestigiosi di Montelupo Fiorentino e di Lastra a Signa. Poi una intensa e affermata carriera di pittore la cui fama non si esaurisce nell'ambito regionale, dove incontra i primi successi a Certaldo, a Siena e a Firenze ma si estende a Roma, Milano, Venezia per citare solo alcune tra le tappe più importanti, per proiettarsi poi nel mondo internazionale della pittura, a Parigi, ad esempio, a Londra e in Germania dove importanti gallerie ospitano le sue tele più belle".

Così lo ricorda il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini: "Ero da poco assessore alla cultura quando ho conosciuto questo artista gentile e straordinario. Ha esposto poi a Certaldo più volte e abbiamo lavorato anche insieme per valorizzare la sua arte. Una persona che ricorderò sempre con grande piacere. Tutta la nostra vicinanza alla famiglia".