Stazione Montelupo-Capraia, l'opposizione: "Da anni chiediamo Consiglio comunale aperto"

Talvolta con troppa qualunquistica disinformazione, nell’area Empolese Valdelsa, che vede giunte monocolori con sindaci espressi unicamente dal PD, si sostiene che l’opposizione non avrebbe capacità propositiva per concorrere alla gestione della cosa pubblica, ma occorre che si porti a conoscenza della pubblica opinione il caso di mancato seguito ad iniziative formalmente condivise da un intero consiglio comunale e prive di attuazione a circa un anno e mezzo dall’approvazione.

Il gruppo di centro destra Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo presentò nel settembre 2021 una mozione approvata all’unanimità dall’assemblea, che chiedeva la convocazione di un consiglio comunale congiunto dei comuni di Montelupo e Capraia e Limite per discutere delle condizioni di degrado del locale scalo ferroviario, sostanzialmente abbandonato nonostante l’intenso flusso di passeggeri, e con l’obiettivo di dar mandato ai sindaci per la conseguente interlocuzione con Rete Ferroviaria Italiana.

Il silenzio su una proposta trasversalmente condivisa non ci soddisfa, e vorremmo sapere quali siano le ragioni ostative al dar corso all’impegno assunto.

Non possiamo accettare di fungere da spettatori passivi del perdurante degrado dello scalo ferroviario ormai sempre più frequentemente teatro di atti vandalici ma non di attenzioni da chi dovrebbe curare un pubblico servizio.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo