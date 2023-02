Strada statale 12, chiusura a San Giuliano Terme

La strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni dalle 8 alle 18 di lunedì 27 febbraio per consentire la messa in sicurezza di alberature pericolanti nel comune di San Giuliano Terme (km 5,250), in provincia di Pisa.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Nel dettaglio i veicoli provenienti da Lucca in direzione Pisa saranno deviati sulla strada provinciale 30 “del Lungomonte Pisano” (via delle Sorgenti) fino ad Asciano, per proseguire su via dei Condotti e via Puccini. Viceversa per i veicoli provenienti da Pisa in direzione Lucca.

