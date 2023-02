Tribunale Empoli, FdI: "Clamori aizzati dal Pd, lavoriamo concretamente"

Il Ministro della Giustizia Nordio ha risposto in maniera corretta all’interrogazione parlamentare presentata dal deputato pisano Ziello (Lega).

Ha risposto quello che tutti potevamo aspettarci in questo esatto momento di inizio legislatura parlamentare, ovvero che con l’attuale riforma della geografia giudiziaria realizzata con la legge delega 148/2011 il tribunale a Empoli non può essere ripristinato.

È vero anche che nel testo della risposta vi è anche una chiara critica a quella riforma che per Nordio stesso “non ha dato i risultati sperati”. Inoltre, sempre parole del Ministro, “ occorre una profonda revisione della riforma che è stata fatta”

Non pensiamo che i clamori delle cronache locali, aizzati da chi, come il PD ha votato ai tempi i decreti attuativi per attuare la riforma della geografia giudiziaria, servano ad affrontare una discussione serena dell’argomento.

I rappresentanti istituzionali di Fratelli d’Italia eletti sul territorio dell’Empolese-Valdelsa si faranno sicuramente interpreti e promotori di delegazioni trasversali tra il mondo politico, professionale e imprenditoriale con le sedi romane competenti per alimentare non solo una speranza, ma concretizzare una possibilità di riportare il Tribunale a Empoli.

Fonte: Fratelli d'Italia Empolese Valdelsa