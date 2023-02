Un Museo piccolo piccolo, a Empoli i bambini sono protagonisti

Un museo a misura di bambine e bambini, in grado di soddisfare la curiosità attraverso attività dove la noia non trova spazio e dove la fantasia e la cultura sono protagoniste. Tutto pronto per una nuova edizione di "Un Museo piccolo piccolo", rassegna firmata da Empoli Musei e rivolta a partecipanti di età compresa fra uno e tre anni di età.

Quattro gli appuntamenti in cartellone nei mesi di marzo e aprile 2023, rigorosamente di sabato, con inizio alle 10. Altrettante le prestigiose location, fra Casa Pontormo, Museo Civico Paleontologico, Museo del Vetro e Museo della Collegiata. Ma andiamo per ordine. La prima data da segnare in agenda è l'11 marzo: a Casa Pontormo si terrà "Atelier della luce e del colore", con la possibilità per tutti i partecipanti di immergersi nelle opere del Pontormo attraverso giochi di luce e colori. In particolare, attraverso una proiezione, i bambini potranno muoversi liberamente e interagire con luci e ombre giocando in modo inaspettato e innovativo con le opere del celeberrimo artista. "Una Pasqua bestiale!", fra uova per tutti i gusti e di tutte le dimensioni, è il titolo dell'iniziativa del 25 marzo al Museo Civico di Paleontologia: i partecipanti potranno impastare e realizzare bellissime uova pasquali al cui interno saranno nascosti strani cuccioli di dinosauro. Non solo. Girando per le sale del museo alla ricerca dei dinosauri presenti, sarà possibile raccogliere rametti, foglie e altro materiale con cui costruire un nido preistorico per le uova.

Nel mese di aprile, si comincia il 15 al Museo del Vetro con "Sabbie... Mobili", ovvero travasi e manipolazioni magiche per giocare con la materia prima del vetro. Si tratta di una attività studiata per far scoprire la piacevolezza del contatto con la sabbia e iniziare a svolgere alcune attività di manipolazione, creando una miscela fantastica per realizzare forme, sagome e castelli. Gran finale il 29 aprile al Museo della Collegiata con "Animali, animalini e animaletti", un'occasione per giocare insieme agli animali che abitano il museo.

INFO E PRENOTAZIONI - Ogni attività prevede un numero massimo di dieci bambini da 1 a 3 anni di età, la prenotazione è obbligatoria entro le 18 del giorno precedente l'incontro. Il costo è di 15 euro a famiglia per ogni iniziativa e di 30 euro per un carnet di tre incontri. Per avere maggiori informazioni o per effettuare la prenotazione è possibile contattare Empoli Musei allo 0571 76714, in orario 10-19 dal martedì alla domenica, oppure inviare una mail all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it. I dettagli sono disponibili anche cliccando su empolimusei.it.