Vende barca a più persone e la incendia per non essere scoperto: denunciato

Aveva venduto una barca a più persone e poi per non essere scoperto gli ha dato fuoco ma è stato scoperto e denunciato dalla capitaneria di porto di Viareggio. Il rogo era partito nei giorni scorsi sul canale Burlamacca. Erano stati trovati indizi di un incendio appiccato sul natante. Dalle indagini è emerso che la barca negli ultimi 6 mesi era stata venduta più volte a diversi acquirenti, in un pacchetto completo barca più posto di ormeggio. Lo stesso venditore aveva posizionato cartelli su altri natanti, non di sua proprietà, riportanti la scritta vendesi ed il suo numero di telefono all'insaputa dei legittimi proprietari. Alla fine è stato denunciato per truffa aggravata e danneggiamento.