Visite gratuite al Castello di Coiano, qui la storia di Castelfiorentino

Il Castello di Coiano apre le sue porte a visite gratuite. E’ stata infatti siglata una convenzione tra il Ministero della Cultura e la proprietà dell’immobile, sicuramente uno degli edifici di maggior pregio del patrimonio culturale e ambientale disseminato lungo la via Francigena in Valdelsa. Ubicato in prossimità della Pieve di Coiano, una delle “soste” descritte da Sigerico nel suo viaggio avvenuto nel 990 d.c. (da cui è scaturito l’itinerario “ufficiale” della Francigena) il Castello conserva infatti ancora alcune caratteristiche tipiche dell’antica fortificazione di origine medioevale, come le due Torri angolari e alcune preziose testimonianze del suo passato, avendo ospitato tra l’altro personalità famose, come l’Imperatore Arrigo VI e il Papa Giulio II della Rovere.

Secondo quanto stabilito nella convenzione, il Castello di Coiano sarà aperto a visite gratuite il lunedì e martedì di ogni mese (escluso agosto), in occasione delle festività nazionali e delle Giornate Europee del patrimonio (previste nel mese di settembre), con orario dalle ore 10.00 alle ore 13.00, previa prenotazione telefonica al numero 0517.680185 (almeno quattro giorni prima) che potrà essere fatta da singoli o gruppi di persone (massimo dieci).

Sarà quindi possibile visitare i locali più significativi del Castello, come l’atrio a piano terra, la cappella gentilizia, gli ambienti e l’ampio salone con soffitto a legno, i locali posti nei corpi emergenti alle estremità del fabbricato principale, contraddistinti da logge e terrazze panoramiche, e infine i locali adibiti a cantina, caratterizzati da ampi spazi.

In origine, il Castello di Coiano è appartenuto a nobili casati fiorentini, come i Davanzati e gli Albizi, per passare poi ai Pucci e ai Conti Masetti da Bagnano, che l’hanno tenuta fino al 1925 (l’ingresso della Villa conserva ancora lo stemma in pietra dei Masetti)

“Si tratta di un’intesa importante – osserva il vice sindaco con delega al Turismo, Claudia Centi - per valorizzare questo bellissimo Castello, su cui abbiamo cercato da tempo di avviare una proficua collaborazione in occasione di eventi significativi come il Festival lungo la via Francigena, e che lo ha visto protagonista nell’ultima edizione avendo ospitato la serata dedicata alla Poesia, una novità assoluta che ha riscosso grande successo. Con questa convenzione si va oltre, rimettendolo a disposizione dei visitatori, semplici cittadini, turisti e in particolare dei pellegrini che anche nei giorni infrasettimanali percorrono l’antico tracciato. Da parte nostra, rinnoviamo la nostra collaborazione per promuovere attraverso i nostri canali questa bella opportunità”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa