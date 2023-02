Al Politeama il match di improvvisazione Poggibonsi vs Firenze con jam sessione allievi

Nuovo appuntamento con i match di improvvisazione teatrale al Politeama di Poggibonsi a cura di AresTeatro e TopiDalmata, domenica 26 febbraio alle 18.00 nella sala Set del teatro valdelsano, il match “Poggibonsi vs Firenze”. In scena Silvia Priscilla Bruni, Francesco Burroni, Luisa Bascheri e Gigi Sgarra maestra di cerimonia Marta Rossi Romanelli, arbitro Mauro Monni, alle musiche improvvisate Angelo Giallombardo. Il match sarà aperto dalla jam session con gli allievi dei corsi di improvvisazione teatrale di Siena e Poggibonsi.

I match, nati in Canada nel 1977, sono appuntamenti ogni volta diversi e irripetibili che si costruiscono sul momento grazie alla collaborazione tra il pubblico e gli artisti. In gioco la creatività, la fantasia e la prontezza di spirito di artisti, che sulla scena sono allo stesso tempo attori, autori, registi. Durante lo spettacolo, dopo la lettura del tema, le squadre hanno soltanto 20 secondi di tempo per trovare un’idea di partenza e lanciarsi nella “sfida”. Alla fine di ogni improvvisazione l’arbitro può segnalare dei “falli”. Il pubblico suggerisce dei temi all’arbitro, vota dopo ogni improvvisazione per l’una o per l’altra squadra decretando poi la vittoria finale.

I biglietti (10 euro intero, 8 euro ridotto soci La Scintilla, under 35 e over 65) sono in vendita alle casse del Teatro Politeama di Poggibonsi in orario cassa cinema e online su www.politeama.info

Lo spettacolo, organizzato da Fondazione Elsa in collaborazione con Ass. La Scintilla, fa parte del cartellone di contemporaneo Discipline(s) con il contributo Mic.

I match proseguiranno domenica 19 marzo alle 18 in sala Set con Poggibonsi vs Resto della Toscana e domenica 16 aprile alle 21.00 con Uomini vs Donne.

Informazioni su tutti gli appuntamenti al Teatro Politeama su www.politeama.info o telefonando al numero 0577-983067 int. 3.

Per informazioni stampa Elisa Tozzetti elisa.tozzetti@fondazioneelsa.it

