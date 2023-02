Erano almeno 500 le persone ieri alla fiaccolata per il disarmo globale a San Miniato. Una partecipazione "davvero sentita ai vari momenti della serata" che si è conclusa in Rocca, come scrive in una nota il Movimento Shalom.

All'evento era presente il sindaco di San Miniato Simone Giglioli: "Ringrazio il Movimento Shalom e la diocesi di San Miniato per aver promosso questo importante momento d'impegno e di riflessione, al quale il nostro Comune ha aderito immediatamente, insieme a tante altre associazioni e a tante persone del nostro territorio - ha detto il sindaco - . Il Comune di San Miniato è una Città per la pace, da tempo attiva nel Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace, i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale e l'adesione a questa iniziativa è quindi per noi naturale e doverosa. Soprattutto in un momento come questo, con una guerra che da un anno sta funestando il cuore dell'Europa e i cui sviluppi sono ogni giorno più complicati da decifrare. Oggi, ancora più di ieri, è necessario l'impegno di tutti, anche nel nostro piccolo, per dire al mondo che la pace è il bene principale e più prezioso per il nostro pianeta"

Questo, invece, il "Messaggio al mondo" dei ragazzi dell'Atelier Shalom:

"Noi ragazzi, senza alcun pudore dei cosiddetti grandi, da un anno siamo vittime di immagini e cronache di guerra.

Molti di noi hanno paura e gli incubi ci fanno crescere tristi. Le reciproche minacce dei potenti e l'estendersi dei conflitti ci fa pensare che gli uomini siano dei pazzi che si ammazzano e distruggono città intere, solo per affermare la loro grandezza. Per noi però mostrano piuttosto il vuoto e il nulla che vive in loro. Pensavamo che i mostri fossero nelle favole e nei cartoni animati, ma dobbiamo ricrederci, essi sono fra di noi, in carne ed ossa. La nostra protesta raggiunge tutte le violenze del mondo che ricadono su di noi e ci rendono insicuri e aggressivi. Il bullismo fra i giovani è acqua santa in confronto a ciò che vediamo e sentiamo ogni giorno sui social e alla televisione.

Vogliamo un mondo sicuro

Vogliamo un mondo pulito

Vogliamo un mondo giusto

Vogliamo un mondo libero

Vogliamo un mondo unito

Vogliamo un mondo in pace

Vogliamo un mondo fraterno

Vogliamo un mondo senza armi

Vogliamo un mondo, dove la vita dei bambini sia ritenuta il tesoro più Grande."