Furti di moto e biciclette, arrestato a Firenze

Avrebbe rubato una moto e due biciclette a Firenze. L'uomo, un 53enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri che sono riusciti a risalire a lui dopo le indagini.

I furti sarebbero stati fatti ai danni di un fiorentino e di un turista britannico. Il primo episodio risale al pomeriggio del 27 agosto: dopo aver eseguito una serie di sopralluoghi, l’indagato ha forzato il sistema di accensione di una Aprilia Rs, parcheggiata in Lungarno Diaz, fuggendo via a bordo di questa. Il proprietario, un 37enne fiorentino, al suo ritorno, non sarebbe riuscito a rincasare poiché privato anche delle chiavi di casa e del suo esercizio commerciale. Il veicolo è stato però ritrovato appena tre giorni dopo il furto: i militari hanno svolto un posto di controllo in viale Matteotti, dove l’indagato è stato sorpreso alla guida del motoveicolo rubato pochi giorni prima.

La seconda vittima di furto, invece, è un 52enne britannico che, il 25 agosto scorso, non ha più ritrovato le due bici nere, prese a noleggio con la famiglia, che aveva lasciato nelle rastrelliere in Piazza dei Giudici per visitare la città. Dall’analisi della videosorveglianza, i carabinieri hanno raccolto utili indizi, scorgendo l’indagato accovacciato nei pressi delle rastrelliere, intento presumibilmente a forzarne i lucchetti, vedendolo poi allontanarsi dapprima in sella ad una bici e poi, ritornato dopo circa mezz’ora, in sella alla seconda.

Adesso l'uomo è accusato di furto continuato e aggravato dalla violenza su cose esposte per necessità alla pubblica fede. Il motoveicolo è stato ritrovato e restituito dai Carabinieri alla vittima fiorentina il 31 agosto scorso, solo 3 giorni dopo il furto. L’indagato è adesso nel carcere di Firenze-Sollicciano.