In bici con la droga a Empoli, fermato dalla polizia prova a fuggire e aggredisce agenti

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Empoli, coadiuvati da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona della stazione di Empoli, come stabilito in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Firenze.

Nel corso dei controlli un 25enne di Fucecchio è stato arrestato per possesso di droga e per aver reagito con calci e pugni agli agenti. L'uomo, un cittadino nigeriano, mentre passava in bicicletta per via Giovanni da Empoli, ha modificato la sua andatura una volta accortosi della polizia. Gli agenti, insospettiti, hanno così deciso di fermarlo, ma l'uomo si è dato alla fuga. È cosi scattato un inseguimento, prima in auto e poi, visto che era entrato in zona pedonale, a piedi. L'uomo è stato raggiunto, ma ha tentato di divincolarsi con spintoni e calci agli operatori.

Una volta immobilizzato è stato condotto in ufficio. Nello zainetto che portava sulle spalle sono state trovate 30 confezioni di marijuana del peso di circa 55 grammi. Gli agenti hanno quindi controllato il suo domicilio a Fucecchio, trovando altri 50 grammi di marijuana e circa 15 grammi di hashish.

Considerati i gravi indizi di reato, il giovane è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, condotto presso le camere di attesa della Questura in attesa di essere condotto in giudizio con rito direttissimo questa mattina. Nel corso della udienza odierna l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato immediatamente scarcerato con la misura, disposta dal Giudice, dell’obbligo di firma presso il Commissariato di P.S. di Empoli.