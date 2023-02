Incidente nell’impianto Jsw, Nigro: "Abbiamo convocato un tavolo con i sindacati"

Quello avvenuto qualche giorno fa è l’ennesimo incidente sul lavoro che si verifica in un impianto italiano. L’operaio coinvolto, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi ma non è questo il punto: in materia di sicurezza non possiamo affidarci alla fortuna. Fermo restando che la dinamica dell’incidente deve ancora essere chiarita, abbiamo convocato una riunione con i sindacati per approfondire l’attuale quadro delle misure di sicurezza adottate in azienda. La sicurezza sul lavoro è un aspetto prioritario sul quale non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Gli incidenti purtroppo accadono e anche se non possiamo pensare di annullare ogni rischio ma quel che è certo è che dobbiamo lavorare per creare una rete a tutela della vita e della salute anche rivedendo le norme sulla sicurezza sui posti di lavoro.

Sabrina Nigro, assessore alle Attività produttive e al Lavoro