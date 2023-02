Kemas Lamipel S. Croce, a Cuneo la seconda trasferta di fila

Dopo il viaggio infruttuoso a Porto Viro, seconda trasferta consecutiva per la Kemas Lamipel S. Croce, questa volta a Cuneo, Palazzetto loc. S. Rocco. Come tante squadre di questo torneo, la BAM Acqua S. Bernardo ha un ruolino di marcia non eccezionale nelle gare esterne, ma da primissimi posti nelle partite casalinghe: i ragazzi di coach Giaccardi hanno perso una sola partita davanti al proprio pubblico, contro Brescia, nel “boxing day”, imponendosi anche contro la capolista (Tonno Callipo Vibo Valentia). Turno di campionato, dunque, con un coefficiente di difficoltà notevole per la Kemas Lamipel, ancora terza in classifica (36 pt, 12 vittorie, 8 sconfitte) ma insidiata (-2) dalla stessa Porto Viro, “carnefice” dei Lupi sette giorni fa, e da Cantù.

Cuneo, dopo una bella rimonta, occupa la settima posizione (quindi in piena zona play-off), con 31 pt, frutto di 11 vittorie e 9 sconfitte. In casa Kemas Lamipel c’è fiducia: la squadra si allena bene, sta portando avanti una grande stagione e i margini di miglioramento sono notevoli. Tra questi, un miglior approccio nelle gare lontano dal proprio Palazzetto: l’intenzione dello staff biancorosso sarebbe di partire proprio da questa domenica, espugnando Cuneo e tornando a far punti anche lontano dai propri tifosi. Curiosità: le previsioni meteo per la località piemontese indicano coperto con nevischio o neve debole, e temperature ovviamente prossime allo zero (dall’orario della gara in poi). Una trasferta…da brividi sotto ogni punto di vista.

GLI AVVERSARI

La società piemontese, dopo aver sfiorato la Superlega nella passata stagione (finale play-off persa con la Conad Reggio Emilia di Mastrangelo), ha cambiato il tecnico, scegliendo Massimiliano Giaccardi, già assistent coach a Cuneo in Superlega, negli anni dal 2012 al 2014. Primo anno di A2 Credem Banca per l’allenatore profeta in patria (è di Savigliano), dopo le esperienze in Qatar, Svizzera, Grecia. Per quanto riguarda il roster, l’ossatura è rimasta la stessa dello scorso anno, a partire dal palleggiatore, il veneto Matteo Pedron, passando per i centrali Lorenzo Codarin e Nicholas Sighinolfi, per finire con il libero Francesco Bisotto (altro cuneese, classe 2002) e con lo schiacciatore-ricettore Iacopo Botto, spezzino, ex nazionale azzurro, elemento di spicco già nella passata stagione. Le principali novità? Lo schiacciatore Simone Parodi, altro ex azzurro, 13 stagioni di Superlega alle spalle, e l’opposto molisano Andrea Santangelo, assente nella gara di andata, terminato 3-0 per la Kemas Lamipel.

DICHIARAZIONI

“Andiamo in un Palazzetto dove c’è una parte importante della storia di questo sport. Lo scorso anno ho avuto la fortuna di giocarci parecchie volte, ci ho vinto una Coppa e quasi un campionato…poi l’abbiamo chiusa in casa qualche giorno dopo. E’ sempre una emozione entrare in un impianto del genere. Un pubblico correttissimo, un ambiente dove si respira cultura sportiva. Per quanto riguarda il campionato, sostengo da inizio anno che è una stagione particolare. Forse per la presenza di Vibo, i giocatori migliori si sono divisi un po’ tra tutte le squadre. Si sono create tante squadre molto vicine come livello. E allora i momenti particolari e il fattore campo diventano determinanti.”.

Matheus Motzo: “Dal primo giorno stiamo lavorando per costruire qualcosa di importante. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e ci impegniamo sempre tutti dal primo all’ultimo per centrare i risultati e migliorare. E’ un campionato molto duro, dove ogni partita ci giochiamo le prime quattro posizioni e magari con una sconfitta in più finisci sotto. I nostri propositi sono quelli di venire in palestra e lavorare, lavorare, lavorare, perché abbiamo bisogno di aumentare sempre il livello del nostro gioco. Saluto tutti i tifosi, vi aspettiamo numerosi dalla prossima partita in casa: è sempre bello avere il Palazzetto pieno, e per noi è un grande aiuto”.