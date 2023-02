Montopoli nel Cuore premia le donne commercianti del borgo

In occasione della Festa della Donna, il Comitato Montopoli nel Cuore ha deciso di promuovere un’iniziativa in tal senso: nello specifico il comitato – nato per favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle eccellenze montopolesi – consegnerà alle donne che conducono un’attività commerciale nel centro storico una targa ricordo con l’intento di riconoscere e valorizzare l’impegno, la tenacia e la passione con cui tengono alto il prestigio del borgo storico di Montopoli Val d’Arno.

L’appuntamento è per lunedì 6 marzo alle 15 nella sala consiliare di via Guicciardini 61: l’iniziativa – patrocinata dall’amministrazione locale – è aperta a tutti.

Si tratta della prima azione del 2023 da parte del Comitato: poi verranno portate avanti – sempre di concerto con l’ente locale – delle iniziative di recupero di patrimoni man mano individuati, a partire dai tanto cari “Sottofossi”. Il Comitato ribadisce – e l’invito è condiviso anche dall’associazione madrina Arco di Castruccio – di essere aperto a tutti i cittadini che abbiano voglia di conoscerne le attività e (se disponibili) a contribuire alle stesse.