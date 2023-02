Morte Sara Scimmi, a breve la sentenza di appello per il camionista

Si è svolta nella giornata di venerdì 24 febbraio l'udienza di appello in merito alla morte di Sara Scimmi, la 19enne morta a Castelfiorentino dopo essere uscita da una discoteca il 9 settembre 2017.

In primo grado l'imputato Milko Morelli, camionista alla guida del mezzo pesante che avrebbe colpito il corpo di Sara Scimmi lungo la 429, era stato assolto.

La procura aveva chiesto l'appello nel 2021, a seguito del deposito della sentenza che aveva scagionato Morelli con la formula 'perché il fatto non sussiste'. Secondo quanto affermato in primo grado dai giudici, Sara era già morta al momento dell'investimento dell'autoarticolato.

La sentenza per l'appello dovrebbe giungere a breve, tra circa 10 giorni. La difesa ha presentato una memoria scritta e non ci saranno udienze ulteriori. La decisione della corte avverrà in camera di consiglio e verrà notificata alle parti interessate.