Pasqua, insieme al Vescovo con carta, penna e Vangelo: sette incontri con i giovani

Nel tempo di Quaresima il vescovo Giovanni Nerbini si rimette in cammino per incontrare i giovani delle parrocchie pratesi. Come avvenuto durante il periodo d’Avvento, gli appuntamenti si tengono alle ore 21 in ciascuno dei sette vicariati nei quali è suddivisa la diocesi di Prato.

«Chiediamo ai ragazzi e alle ragazze partecipanti di portare il Vangelo, carta e penna per scrivere», avverte don Marco Degli Angeli, responsabile dell’equipe diocesana di pastorale giovanile.

Ecco il calendario completo degli incontri: si comincia mercoledì primo marzo alla Regina Pacis a Santa Lucia per il vicariato nord; lunedì 6 marzo l’incontro si tiene a San Pietro a Mezzana (vicariato est); martedì 7 marzo appuntamento in Valbisenzio a San Lorenzo a Usella.

Lunedì 13 marzo a Santa Rita alle Fontanelle (sud-est); mercoledì 15 marzo a San Martino a Vergaio (sud-ovest); lunedì 20 marzo a Gesù Divino Lavoratore (ovest); mercoledì 22 marzo all’oratorio di Sant’Anna per la zona del centro storico.

Intanto continua la preparazione al grande evento della Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona nel mese di agosto. Da Prato saranno 82 i ragazzi e le ragazze che, con il vescovo Giovanni, partiranno alla volta del Portogallo per incontrare papa Francesco insieme ai giovani provenienti da tutto il mondo. Per sostenere le spese del viaggio la Pastorale giovanile ha organizzato un pranzo di solidarietà aperto a tutti, in programma domenica 26 marzo nell’antico refettorio di San Domenico.

L’iniziativa è preceduta dalla messa presieduta da monsignor Nerbini alle 11,30. Il costo del pranzo è di 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini fino a 8 anni. Il ricavato andrà come scritto interamente a beneficio dei ragazzi. Per prenotare scrivere una email all’indirizzo: pratogiovani@gmail.com.

Fonte: Diocesi di Prato