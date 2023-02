Piste ciclabili, due nuove 'vie verdi' in arrivo tra Firenze e Bagno a Ripoli

Approvato dalle giunte municipali dei Comuni Firenze e Bagno a Ripoli l’accordo di collaborazione per la realizzazione di due nuove “vie verdi” ciclabili per potenziare la rete di mobilità sostenibile nelle aree a cavallo dei confini comunali. Progetti dal valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, finanziati interamente con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La prima delle due piste pedociclabili collegherà Ponte a Ema con la frazione capoluogo di Bagno a Ripoli, sarà lunga circa 2,6 Km, di cui una porzione sul territorio comunale di Firenze e per realizzarla servirà un investimento di 825mila euro. La nuova via ciclo-pedonale, che approderà alle spalle del palazzo comunale, correrà parallela a via di Ritortoli, raggiungendo il limite comunale di Firenze su via Aldo Moro. Per realizzarla sarà in parte impiegato anche il tracciato della vecchia via di Ritortoli di proprietà del Comune ripolese.

Il secondo dei nuovi percorsi si snoderà tra Ponte a Ema e Ponte a Niccheri (a partire da via Aldo Moro) con un duplice tracciato: il primo correrà lungo via dell’Antella fino a raggiungere l’ospedale “Santa Maria Annunziata” dove si ricollegherà al tratto ciclabile che sarà realizzato da Autostrade per l’Italia nell’ambito dei lavori della terza corsia dell’A1. Il secondo, più interno, farà capolino su via di Belmonte accanto alla scuola media “Redi” e alla Biblioteca comunale, per poi ricucirsi al tratto di pista esistente e proseguire con continuità verso Grassina. Per realizzare questa pista serviranno circa 726mila euro. L’accordo di collaborazione tra i comuni prevede in seguito la possibilità di ampliare la passarella pedociclabile sul rio Rimezzano.

"Continua il nostro impegno per l’ampliamento della rete ciclabile – sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti -. L'obiettivo è mettere a disposizione dei cittadini una infrastruttura ciclabile sempre più diffusa e che colleghi i principali luoghi di interesse in modo da incentivare sempre più la mobilità alternativa. E i progetti condivisi con il Comune di Bagno a Ripoli rientrano a pieno in questo programma: penso soprattutto al percorso tra Ponte a Ema e l’ospedale di Santa Maria Annunziata”.

“Con i nuovi tracciati – afferma il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini - ricuciremo i tratti di ciclabili già esistenti, creando percorsi per la mobilità sostenibile sicuri e qualificati, in grado di collegare in maniera efficiente i maggiori centri abitati di Bagno a Ripoli. Un passo in avanti significativo per un Comune sempre più sostenibile. Non saranno le uniche ciclabili in collaborazione con il Comune di Firenze. Penso ad esempio alla pista che da viale Europa raggiungerà Rimaggio parallela alla futura tramvia. E a quella finanziata dalla Metrocittà che da Nave a Rovezzano lungo l’Arno collegherà Firenze a Rosano toccando le frazioni ripolesi della valle dell’Arno”.

L’accordo prevede che sia il Comune di Bagno a Ripoli il soggetto attuatore di entrambi i progetti. Obiettivo dell’amministrazione è firmare il contratto con la ditta individuata per i lavori entro il 31 luglio.

“Entrambe le nuove piste – afferma l’assessore al PNRR Francesco Pignotti - saranno corredate da nuove alberature, con filari di alberi che accompagneranno il tracciato creando dei veri e propri corridoi nel verde. Una progettualità, attenta alla sostenibilità sia sul fronte della mobilità che della qualità ambientale, premiata con le risorse PNRR, e frutto della sinergia tra il nostro Comune e quello di Firenze".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa