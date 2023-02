Pistoia, modifiche in via Forramoro

Per permettere a Publiacqua di realizzare un nuovo allaccio alla rete idrica, da martedì 28 a giovedì 2 marzo in via Forramoro sono previste modifiche alla viabilità.

Nello specifico, durante i lavori, all’altezza del numero civico 5 di via Forramoro, sarà istituito il divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli.

Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dai lavori.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa