Premio Musica Carlo Taddei, Leonardo RIcciarelli omaggiato dal Rotary

Il premio musica del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. nacque con lo scopo di ricordare il nostro amico, prof. Carlo Taddei. Il premio viene attribuito, ogni anno, ad un/a giovane e/o meno giovane talento del nostro territorio. Carlo si distingueva in tanti aspetti artistici ma la musica era uno dei suoi campi preferiti. Ha ricevuto il premio di quest’anno il giovane ventinovenne Leonardo Ricciarelli di Fucecchio.

La premiazione da parte del Presidente del Club e di Giovanna, moglie di Carlo, è avvenuta, ieri, venerdi 24 febbraio, a Villa Sonnino di San Miniato. Leonardo ha omaggiato il Pubblico presente con molti brani. Il pubblico è rimasto altamente colpito ed entusiasmato dalle esecuzioni di Leonardo che ha altamente espresso il talento che già dall’età di 4 anni i propri Insegnanti avevano intravisto in lui .

Leonardo Ricciarelli ha conseguito al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze il diploma vecchio ordinamento di pianoforte principale e la laurea di secondo livello in pianoforte solistico col massimo dei voti e lode, nonché i diplomi di composizione sperimentale e direzione d’orchestra. Ha partecipato ai corsi di perfezionamento con i maestri Elisso Virsaladze, Alexander Lonquich, Pietro Rigacci, Paolo Bordoni, Giovanni Carmassi, Sergio De Simone e Maria Teresa Carunchio.

Si è esibito come solista in numerosi recital pianistici; ha collaborato con l’ORT e col Maggio Musicale Fiorentino. Nel 2014 ha vinto il Primo premio al Concorso di esecuzione musicale Città di Firenze “Paolo Zuccotti” e, dal 2013 al 2017, ha lavorato come pianista accompagnatore all'interno del Conservatorio di Firenze. Attualmente svolge l'attività di pianista collaboratore con l’Accademia Lirica Italiana di Pontedera e nel Coro “Monsignor Cosimo Balducci” di San Miniato. Lavora come insegnante di pianoforte presso il CFCM di Sovigliana e nella Scuola Secondaria di I grado

Fonte: Rotary Club Fucecchio-Santa Croce