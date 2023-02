Ricercato per furti nel Riminese: arrestato a Cascina

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato un 26enne, destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Rimini per un furto aggravato in abitazione nel dicembre 2022 a Coriano (RN) e un furto in un’attività commerciale di Verucchio (RN) risalenti al 2022.

L’uomo, da circa un mese, era attivamente ricercato dai militari che avevano avuto notizia della sua presenza in Valdera. Ieri è stato individuato nel Comune di Cascina, e lo hanno fermato. I Carabinieri di Pontedera, al termine delle formalità di rito, hanno tradotto l’uomo presso la Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa, dove rimarrà a disposizione della competente Autorità Giudiziaria