Rubò auto per spaccate nei negozi nel Livornese, in carcere 36enne

Un 36enne con molti precedenti di Rosignano Marittimo è stato arrestato e trasferito in carcere perché ritenuto colpevole di furto aggravato, ricettazione e uso fraudolento di carte di credito sottratte tra luglio 2022 e oggi. I carabinieri di Cecina hanno ricostruito vari episodi: l'uomo avrebbe inoltre rubato un'auto usata la stessa notte per spaccate in tre negozi. I furti avvenivano anche nelle abitazioni e nelle auto in sosta. L'uomo adesso è nel carcere livornese delle Sughere.