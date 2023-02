Due materne a rischio chiusura per il calo demografico a Carmignano

Poggio alla Malva e Bacchereto rischiano di vedersi chiudere la scuola. A seguito di un importante calo demografico e alla conseguente diminuzione delle iscrizioni scolastiche, la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo Il Pontormo ha preso coscienza del rischio concreto di non poter riaprire a settembre le due scuole materne e ha tempestivamente avvisato l’Amministrazione Comunale. Che ha deciso di giocare d’anticipo.

“Purtroppo – spiega il sindaco, Edoardo Prestanti - il personale Ata e i docenti non vengono assegnati in base ai plessi, bensì in base agli alunni iscritti. Una politica, quella messa in atto dagli ultimi governi in materia di Pubblica Istruzione, fatta d’austerità e tagli, che ha reso oggettivamente difficile tutelare le scuole di prossimità. Come Amministrazione – assicura Prestanti - cercheremo di fare il possibile, percorrendo ogni strada praticabile, pur di tutelare le nostre scuole. Ci spingeremo fino dove la legge ce lo permetterà, scandagliando ogni via.

Carmignano è un comune policentrico, con piccoli borghi che hanno diritto ad avere presidi di pubblica utilità e servizi a sostegno e a tutela dei cittadini. Perciò abbiamo con urgenza chiesto e ottenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale, massima autorità preposta in materia, un incontro durante il quale chiederemo di cercare le risorse necessarie per scongiurare la morte delle nostre due scuoline. È tutto davvero assurdo.

Durante la pandemia queste piccole realtà erano rammentate da tutti perché luoghi senza assembramenti in cui la qualità della vita era tesoro, e adesso vengono cancellate con un colpo di spugna. Non ci stiamo. Chiudere una scuola è una grande sconfitta per tutti i coloro che amministrano, dal comune al governo. Le scuole sono presidi pubblici, la scuola è presenza capillare dello Stato, è lo Stato vicino alla gente. Faremo di tutto”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa