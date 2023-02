Il tartufo è marzuolo a San Miniato: tre eventi dal centro alle frazioni

Un trittico di iniziative dedicato al tartufo marzuolo, che unisce San Miniato, Cigoli e Corazzano nel nome di un altro frutto pregiato di queste terre: il tartufo marzuolo o bianchetto. Una vera e propria stagione del marzuolo: a San Miniato, questo prodotto della terra si festeggia per tradizione a Cigoli da 23 anni con la Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo, organizzata dall’associazione culturale Giuseppe Gori nel circolo Arci (18 – 19 marzo). Da quest’anno ci sarà anche con una nuova manifestazione nel paese di Corazzano (11 – 12 marzo).

La stagione del marzuolo sarà però inaugurata domenica 5 marzo a San Miniato in occasione del mercatino dell’antiquariato e dell'artigianato, in una giornata di festa dove assaggiare il tartufo marzuolo e le tipicità locali di San Miniato, oltre alla possibilità di prendere parte a un’analisi sensoriale del tartufo con i tartufai.

A promuovere e coordinare questa stagione dedicata al tartufo primaverile è Fondazione San Miniato Promozione, con l’ausilio dell’amministrazione comunale. La Fondazione presieduta da Marzio Gabbanini ripropone così la seconda edizione del progetto tartufo tutto l’anno che – al nobile tartufo bianco pregiato – aggiunge anche il marzuolo primaverile e il nero estivo.

Mercato del tartufo marzuolo e delle tipicità locali di San Miniato: 5 marzo. Taglio del nastro alle 10.30 ai Loggiati di San Domenico, apripista a tutti gli eventi della giornata. Alle 11 nella saletta della biblioteca comunale M.Luzi analisi sensoriale a cura dell’Associazione Tartufai delle colline sanminiatesi, in collaborazione con Slow Food San Miniato; dalle 12.30 alle 15 – nella parte inferiore dei loggiati – sarà possibile pranzare all’osteria del marzuolo, grazie a Slow Food e Mercati della Terra.

Alle 14.30 in centro storico chi vorrà potrà prendere parte alla caccia al tesoro organizzata da Discover San Miniato; alle 15.30 al vicolo carbonaio dimostrazione di cerca e cavatura del tartufo coi cani dell’Associazione Tartufai.

Dalle 16 in poi – sempre ai loggiati inferiori – andranno in scena due cooking show con gli chef dell’agriturismo La Marrucola e dell’associazione Cuochi Pisani; a seguire, alle 18.30, aperitivo conclusivo. Parallelamente per tutta la giornata – dalle 9 alle 20 – le vie del centro saranno animate dal tradizionale mercatino dell’antiquariato e del piccolo artigianato.

La giornata si avvale della collaborazione di: Associazione Tartufai, Associazione nazionale Città del Tartufo, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Terre di Pisa, Vetrina Toscana, Pro Loco San Miniato, Mercati della Terra, Slow Good, Ccn San Miniato.

1° Sagra del tartufo Bianchetto (marzuolo) a Corazzano: 11-12 marzo. Nei locali del circolo Arci di via Zara è prevista una due giorni focalizzata sul marzuolo: sabato 11 marzo dalle 19.30 sarà possibile cenare con un menù a tema bianchetto, mentre domenica 12 oltre alla cena ci sarà anche il pranzo (dalle 12.30 e dalle 19.30, con prenotazione obbligatoria ai numeri 0571848462 e 0571462804).

L’evento è promosso da Asd Corazzano 1936 insieme al locale circolo Arci, col patrocinio di Comune di San Miniato e San Miniato Promozione. Per Corazzano – una delle tappe obbligate della stagione autunnale che conduce alla Mostra Mercato – si tratta di una prima volta per quanto riguarda il marzuolo.

XXIII Mostra Mercato del tartufo marzuolo a Cigoli: 18-19 marzo. La mostra godrà di un antipasto nel weekend precedente (sabato 11 e domenica 12), grazie all’apertura del ristorante “I giorni del Tartufo”, a cura dei volontari dell’associazione Giuseppe Gori. Sabato si potrà cenare, mentre domenica è previsto il pranzo.

Si arriva poi alla vera e propria mostra: alle 10 di sabato 18 verrà inaugurata la 17° edizione della mostra di modellismo ferroviario curata dal gruppo Amici del Treno di Cigoli, mentre la sarà ci sarà la cena.

Domenica 19 il programma si fa più ricco: alle 10 apertura degli stand espositivi dei prodotti tipici e mercatino dell’artigianato. A seguire gara coi cani da tartufo con l’Associazione Tartufai; nella giornata verrà anche offerta una panoramica storica del borgo di Cigoli con l’introduzione del professor Mauro Moretti. Alle 12.30 pranzo al circolo, alle 16 cooking show con lo chef Marco Nebbiai e a chiusura cena ancora al circolo. Per gustare il marzuolo è necessaria la prenotazione al numero 3475079284.

La mostra si avvale del patrocinio di: Regione Toscana, Comune di San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione, Ccn Egola, Cigoli Eventi e associazione culturale Giuseppe Gori.

LE DICHIARAZIONI

Simone Giglioli, sindaco di San Miniato: "Il marzuolo rappresenta un prodotto d'eccellenza per tutto il nostro territorio, che ci permette di allungare la stagione del tartufo ed estenderla addirittura a tutto l'anno. Può sembrare un prodotto di minor importanza rispetto al bianco ma, in realtà, il suo apprezzamento nel corso del tempo è cresciuto molto e l'esigenza di avere una serie di appuntamenti dedicati e di grande qualità, ce lo confermano".

Marzio Gabbanini, presidente Fondazione SMP:

“Devo innanzitutto ringraziare il nostro cda, la struttura e le associazioni che hanno collaborato. Si tratta della prima iniziativa del 2023 del nostro progetto “San Miniato – tartufo tutto l’anno”, nell’ottica di diventare la capitale toscana del tartufo, perché abbiamo tutte le caratteristiche per esserlo. Il marzuolo parte dal centro storico ma con la conferma innegabile di Cigoli e la novità di Corazzano”.

Giuseppe Latini, presidente associazione Giuseppe Gori:

“Per il ventitreesimo anno riproponiamo quella che era nata come sagra e poi è diventata Mostra Mercato, da un'idea dell'allora sindaco Alfonso Lippi. Speriamo di fare un lavoro di rilievo ma sono convinto che se lavoriamo tutti assieme nella stessa direzione otterremo degli ottimi risultati. Quest’anno, inoltre, abbiamo voluto dare una dimensione culturale, grazie all’analisi storica di Cigoli che verrà offerta dal professor Mauro Moretti.

Massimo Bartolomeo, presidente Asd Corazzano 1936:

“Abbiamo deciso di organizzare questa sagra per aiutare il paese e renderlo più visibile. E il tartufo è uno dei prodotti non solo locali ma nazionali d’eccellenza, che a San Miniato e a Corazzano ha lunga tradizione. A luglio, inoltre, proporremo un’altra nuova sagra, stavolta dedicata al nero estivo. Due esperimenti che confidiamo possano dare lustro alla nostra frazione”.

Guido Franchi, vicepresidente Associazione Tartufai delle Colline sanminiatesi:

“Le feste sul tartufo hanno una ricaduta positiva perché contribuiscono ad aumentare l’offerta e la possibilità di intercettare turisti, anche grazie al fatto che San Miniato gode di una posizione baricentrica in Toscana. Al netto di questo, l’associazione ha come primario obiettivo la conservazione del territorio e delle sue aree tartufigene”.