"Tenenza dai tempi incerti, Consiglio comunale inascoltato sulla lotta allo spaccio"

Nel 2019 sono iniziati i lavori per trasformare il palazzo Landini Marchiani in una caserma e consentire a Fucecchio di vedere elevare a Tenenza l’attuale stazione dei Carabinieri ed avere un numero maggiore di militari a presidio del territorio. I lavori strutturali sono stati ultimati e collaudati da tempo ma ad oggi la realizzazione dell’opera è ferma.

Per tale ragione Forza Italia ha presentato una interrogazione per sapere quando i lavori avranno prosecuzione e con quale tempistica tenuto conto che l’ amministrazione comunale nell’adozione del programma triennale dei lavori pubblici relativi al triennio 2022/2024 ha inserito il lotto 2 ed il lotto 3 dei lavori di adeguamento funzionale rispettivamente per un totale di 905mila euro per il secondo e terzo lotto.

La risposta del Sindaco è stata che, allo stato attuale, non ci sono le coperture e che il progetto inizialmente ideato dovrà essere ridimensionato in considerazione dell’intervenuto aumento dei prezzi.

La mancata realizzazione della Tenenza dei Carabinieri di Fucecchio , a nostro avviso, indica chiaramente che la sicurezza dei cittadini, il contrasto al degrado, il presidio dei territori attraverso ogni mezzo per assicurare il rispetto della legalità non è una priorità di questa Amministrazione Comunale.

Conosciamo bene la situazione economico-finanziaria di questo Comune e le scelte che nel corso degli anni sono state fatte nell’impiego delle pur scarse risorse finanziarie.

Queste scelte, a nostro avviso sbagliate in tante decisioni prese dalla attuale come dalle precedenti amministrazioni, hanno determinato ad esempio che la Polizia Municipale di Fucecchio sia stata non soltanto sottratta alla gestione del Comune di Fucecchio ma anche impoverita nel suo organico sia a livello di Unione che di uomini sul territorio comunale, a non fornire la stessa Polizia Municipale di una caserma moderna ed efficiente ma di locali in affitto che costano e che non sono certamente adeguati, a non investire su un sistema efficiente di videosorveglianza nel capoluogo e nelle frazioni per contrastare episodi di criminalità e degrado, non per ultimo la mancanza di fondi per la realizzazione della ZTL nella zona dello spaccio.

Sappiamo bene che i soldi per i Comuni sono e sono sempre stati pochi ma sta a chi amministra da un lato ben gestire le entrate e possibilmente aumentarle ( e certo non con l’aumento delle tasse ai cittadini ma ad esempio lavorando per aumentare gli introiti per concessioni ed affitti dei beni di proprietà comunale) dall’altro impiegare le risorse secondo delle vere priorità, priorità che talvolta potrebbero essere perseguite con minori spese, se pensiamo alla ZTL nella zona dello spaccio, basta istituirla senza telecamere, e poi fare verifiche periodiche tramite la PM.

Non si può sempre chiedere a cittadini ed associazioni di presidiare il territorio; si è giusto farlo, ma in sicurezza una volta ripristinata la legalità, e non chiedere sforzi che potrebbero rivelarsi controproducenti per chi li attua.

Le priorità per chi amministra sono date dal proprio programma elettorale ed è purtroppo evidente a nostro giudizio che lavorare per la sicurezza a Fucecchio non è una priorità del Partito Democratico.

Simone Testai, capogruppo FI Centrodestra Fucecchio

Sabrina Ramello, consigliere FI Unione Empolese Valdelsa