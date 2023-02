Ucraina, un enorme simbolo della Pace a Empoli: fiaccolata in piazza della Vittoria

Ad un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, anche Empoli scende in piazza per la Pace. Ieri sera si è tenuta una fiaccolata in piazza della Vittoria per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati. L'iniziativa è stata organizzata dal 'Comitato Empoli per la Pace' che ormai da mesi sta svolgendo un'opera di sensibilizzazione sul tema con iniziative ed eventi, tra cui quella della tenda in piazza della Vittoria, un 'presidio di pace' ormai attivo dallo scorso maggio.

Decine le persone che ieri imbracciando solo una fiaccola hanno chiesto il cessate il fuoco, formando con il loro corpo un enorme simbolo della pace ripreso dalle immagini di un drone.

All'iniziativa erano presenti tra gli altri Don Guido Engels e il segretario delal Cgil Toscana Rossano Rossi, i quali nei giorni scorsi si erano già esposti con un appello alla Pace. La fiaccolata è stata anche sostenuta da Arci, Anpi e Cgil.

Le iniziative come quella di Empoli si inseriscono nel solco delle richieste di Pace già condivise in occasione della grande Manifestazione di Roma con oltre 100.000 partecipanti dello scorso Novembre.

Con l'iniziativa di ieri il Comitato per la Pace di Empoli ribadisce le sue richieste al Governo e alle istituzioni internazionali: lo stop all'invio di armi, l'avvio di un dialogo diplomatico e lo stop al riarmo generalizzato e agli armamenti nucleari.