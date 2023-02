Un nuovo Fiat Doblò dedicato a servizi sociali e sanitari grazie all’aiuto di 66 attività del territorio

Taglio del nastro questa mattina 25 febbraio per il nuovo mezzo dedicato ai servizi sociali e sanitari della Pubblica Assistenza di Poggibonsi. E’ un Fiat Doblò XL tetto alto passo lungo, un veicolo attrezzato secondo le più recenti tecnologie in merito di veicoli speciali. Integrerà le attività che l’associazione svolge e già dalla prossima settimana viaggerà per le strade di Poggibonsi e della Valdelsa.

Tutto questo grazie all’aiuto di ben 66 attività commerciali, artigianali e industriali del territorio e al progetto “Muoversi & Non solo” realizzato in collaborazione con l’azienda aretina Eventi Sociali srl. Così ora la Pubblica Assistenza ha in comodato d’uso gratuito per quattro anni questo mezzo. Le sponsorizzazioni etiche delle tante attività che hanno aderito hanno reso concreto l’obiettivo. I loro nomi sono tutti evidenziati nel mezzo presentato questa mattina. E, a tutti, è stato consegnato l’attestato di riconoscimento.

“Grazie alla sensibilità e alla generosità di tante attività locali che con un gesto di solidarietà hanno concretamente reso possibile aggiungere un servizio di pubblica utilità per il nostro territorio – ha commentato Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi – Sono 66: tutta questa comunità dice loro grazie. E poi grazie a Fabrizio Fabiani, che mi ha preceduto alla guida di questa associazione, a tutto il consiglio, dipendenti e volontari che hanno creduto nel progetto. Dico grazie ad Eventi Sociali che ha lavorato per raccogliere le sponsorizzazioni etiche, al suo titolare Enzo Maggini e ai responsabili del progetto Daniele Serpi, Laura Sbrighi e Luca Biagiotti.”

“Il progetto è andato a rispondere ad una esigenza del territorio e ha avuto una continuità importante con il consiglio precedente della Pubblica Assistenza - ha fatto notare Luca Biagiotti, Eventi Sociali srl - E’ stato un lavoro sinergico con le attività commerciali, i professionisti, gli artigiani che hanno dato un contributo fondamentale. Grazie davvero a tutti loro. Questo è il nostro progetto numero 73, oltre 700mila persone sono già stati accompagnati per necessità di carattere sociale. Un grandissimo risultato.

“Abbiamo visto bene durante il Covid quanto sia stato importante l’aiuto reciproco, il saper dare, il saper collaborare con le associazioni sul territorio – ha detto Enrica Borgianni, assessore al Sociale del Comune di Poggibonsi - Questo è ulteriore bellissima dimostrazione di quello spirito di condivisione che solo ci può aiutare a dare risposta a problemi davvero importanti. Le attività che hanno donato per il nuovo mezzo ce lo dimostrano. Grazie davvero a tutti”

“Grazie a tutti per la fiducia - ha sottolineato Daniele Serpi, agente di Eventi Sociali srl - Sono un poggibonsese da sempre, è stato bello lavorare a questo progetto, incontrare le persone che si sono affidate e fidate di noi e hanno creato i presupposti per questo bel risultato”.

Il mezzo come detto è un Fiat Doblò XL nuovo, tetto alto, allestito con pedana di sollevamento elettro-idraulica. Il doblò XL può accompagnare 5 persone o 1 persona con disabilità in carrozzina e altre 3 persone. In più Eventi Sociali per i prossimi 4 anni sarà garante dei costi di cambi gomme estate-inverno, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione R.c. auto e Assicurazione Kasco.

Tutte le attività commerciali, artigianali e industriali del territorio che hanno aderito. Sono 66. E vengono da diversi settori del territorio. I loro nomi viaggeranno sulle strade della Valdelsa insieme al Doblò. E sono: M2 Srl, Cartaria Simi Srl, S.L.Arredamenti Srl, Capezzuoli Rappresentanze Snc, Stagliano' & Tarabella Snc, Modelleria Ferrieri Srl, Farmacia Bartolozzi Sas del Dr Andrea Bartolozzi Bernardini C., Pasticceria Bernardini, Nuova Tecnoaria Sas di Conti Patrizio e C, Lenasa Srl, Tecnovati .Com Srl, Pasticceria Barone di Barone Giuseppe, Modulo Forniture Srl, F.Lli Zaccariello Srl, Centro Ottico di Pucci Linda, Enoteca "Gustavo" Di Bacucci M.&C. Snc, Key Studio Srl, Arsilicii Srl, La Romita Sas di Stefano Ruggero & C, Foto Fontanelli Snc, Asso Cucine Srl, Bracali Srl, Fase Snc, Stazione di Servizio Eni di Rossi Filippo, Siena Eye Laser Srl, Febo Srl, Riccapizza di Marzini Monica E C. Snc, Toysbis di Cialdini Francesco, 101 Market di Lisi Sabrina, Unimec Srl, C.M. Srl, Ellexport Srls, Fonderie Valdelsane Spa, Autofficina Casini Snc di Casini Loriano e C., Conglomerati Valdelsa Granchi e Massai Società Consortile A R.L., Punto Auto Srl, Renzi e Galgani Srl, Volentieri Pellenc Srl, Restauri & Costruzioni Srl Unipersonale, Moviter Srl, Idromac Srl, Bernino Commerciale Srl, Tecnowall Srl A Socio Unico, Atop Spa, 4 Cr Com Srl, Burrini Filippo, C.B.S. Srl Articoli Tecnici e Industriali, Tieffeluce Srl, A.M.S. Spa Unipersonale Attrezzature Meccaniche Speciali, Icalp S.R.L., Sme Srl Unipersonale, Anthony & Daniel Design Srls, Corti di Corti Dino e C. Snc, Im.El Srl Unipersonale, Corpo Dei Vigili Giurati Spa, Fam.Failli Srl Hotel Sovestro Ristorante Da Pode, Bianchi Massimo, Cp Arredo Cucina, Società Agricola L’Angolo del Miele di Alessandro Tassi S.S., Press Lamiere Srl, Newton Trasformatori Spa, Cesam Soc Cooperativa, S.A.T. di Salvestrini e C. Sas, Bhinox Srl, La Bottega di Marisa di Mary Vannoni, Demos Srl.

Fonte: Ufficio Stampa