Vino, Consorzio Chianti vola a Cuba per il Festival Habanos

Il Consorzio Vino Chianti spicca nuovamente il volo con destinazione Cuba per il 23esimo Festival Habanos, prestigiosa kermesse internazionale legata ai blasonati sigari premium cubani. Dal 27 febbraio al 3 marzo, il Consorzio sarà presente a La Habana per patrocinare l’iniziativa che corona la lunga e proficua collaborazione tra il vino Chianti e i sigari Habanos.



Al Festival sarà presente uno stand istituzionale del Consorzio con un'ampia rappresentanza di etichette Chianti in degustazione. Poi alla sera, negli scenari più suggestivi dell'Avana, si accenderà l'autentica passione latina con eventi speciali dedicati al lancio di nuovi prodotti e caratterizzati da grandi show musicali, dove il Chianti sarà sempre nei calici. Dal ‘Cocktail de bienvenida’ del lunedì, passando per la ‘Noche del medio’ e finire alla ‘Cena de Gala’, per la quale si registrano già oltre mille partecipanti che brinderanno col Vin Santo del Chianti in edizione limitata abbinato alla nuova linea dell'iconica marca Partagás. Sempre nell'ambito della fiera, giovedì 2 marzo, si terrà un ‘Habanos Moment’, condotto dal Wine Ambassador del Consorzio, Luca Alves, e un panel di specialisti internazionali. Si tratta di una speciale degustazione che vedrà triangolare in tre fasi il Chianti D.O.C.G. Riserva formato Magnum col sigaro H.Upmann Magnum 50 e il cioccolato.



Concluso il Festival Habanos, il Consorzio resterà in Sudamerica per nuove tappe della sua collaudata Chianti Academy Latam. Il 6 e 7 marzo sarà a Caracas, in Venezuela: una novità. Altre due tappe, con lo stesso format, sono previste in Messico: 10-11 marzo a Los Cabos e 13-14 marzo e Cancún.



“Anche nel 2023 il Consorzio Vino Chianti conferma il suo impegno per la promozione della denominazione in Sudamerica - commenta il presidente Giovanni Busi - proponendo un interessante programma che va dal consolidamento del felice connubio con i sigari cubani, fino alle nuove tappe della Chianti Academy Latam. Quest’ultima - conclude Busi - ha diplomato, dal 2019 ad oggi, oltre 400 professionisti, sparsi tra il Messico, il Perù, la Colombia, Panama e Cuba”.