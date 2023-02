Bussolin segretario provinciale Lega, nel direttivo Giglioli e Cordone

Federico Bussolin, attuale Commissario, è stato eletto per acclamazione nuovo Segretario Provinciale della Lega fiorentina.

"Ringrazio i tantissimi militanti presenti per la fiducia accordatami, che ripagherò impegnandomi al massimo, affinchè Firenze e la sua Provincia non siano più terreno di esclusiva conquista della Sinistra-afferma il neosegretario leghista. Sono fermamente convinto che riusciremo ad offrire una valida alternativa a quei cittadini che, ad oggi, non ci hanno ancora dato il loro voto-prosegue il rappresentante della Lega. Abbiamo di fronte delle sfide importanti già quest’anno, ma è chiaro che l’appuntamento più significativo sarà quello del 2024, quando si terranno le amministrative nel capoluogo regionale. Noi, ci faremo trovare pronti, anche col supporto dei nostri Parlamentari, dei Consiglieri regionali e dei sempre più numerosi Consiglieri comunali, che abbiamo sul territorio, determinati ad offrire un complessivo progetto serio e vincente".

Ad affiancare il Segretario, un Consiglio direttivo che sarà così composto: Marco Cordone, Daniele Baratti, Filippo La Grassa, Ruggiero Manfredi, Federico Buonriposi, Alessandro Salvadori, Susi Giglioli, Nicola Muncibì, Vito Poma e Cecilia Cappelletti.

Il Congresso, tenutosi presso un hotel cittadino, è stato presieduto da Andrea Barabotti, responsabile organizativo regionale. Complimenti al nuovo Segretario sono arrivati dal Commissario regionale Luca Baroncini.

Fonte: Lega Toscana