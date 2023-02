Carnevale di Viareggio, termina la grande festa col corso in notturna

Terminata ieri con l'ultimo corso mascherato il Carnevale di Viareggio. E' presto per fare un primo bilancio ma non può che fare piacere rivedere le strade e le piazze della Versilia piene per il ritorno di una delle feste più partecipate della Toscana.

I vincitori dell'edizione 2023 sono Jacopo Allegrucci tra i carri di prima categoria (a lui anche premio Galli), Carlo e Lorenzo Lombardi tra quelli di seconda categoria, la maschera isolata di Michelangelo Francesconi e quella di gruppo ideata da Matteo Raciti.

Tra le tante manifestazioni il flash mob 'In maschera per la pace', l'Orange Mob organizzato dalla Regione Toscana per manifestare contro la violenza di genere, la Fanfara della polizia di Stato. E poi tanti ospiti illustri e le delegazioni dei carnevali di Fano, Vercelli e Ronciglione.

Per assaporare quello che è stato il Carnevale, vi affidiamo agli scatti di Stefano Delle Luche.