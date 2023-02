Ancora un'aggressione ai danni di un minore in Toscana. Un 15enne è stato colpito nella piazza dietro Palazzo Vecchio alle 21 del 22 febbraio scorso, dopo essere stato importunato da due adolescenti per richieste di denaro su insistenza. Non avendo soldi, il giovane sarebbe stato colpito da uno schiaffo finendo a terra, come riportato in sede di denuncia dalla famiglia.