Firenze-Empoli, trionfa Francesco Della Lunga

Una partenza scoppiettante che meglio non si poteva per il team Colpack Ballan CSB. Francesco Della Lunga si aggiudica la Firenze-Empoli.



Della Lunga ha battuto Tommaso Nencini della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo. Completa il podio Nicolò Buratti (Cycling Team Friuli) al termine di una prova di 149 km coperti ad una media di 42,2 km/h in 3h:31':35".



“Siamo partiti con grandi ambizioni – conferma il Team manager, Antonio Bevilacqua – riuscendo a mettere i nostri corridori nelle condizioni migliori. Complimenti a tutti per l'ottimo lavoro”.

Della Lunga: “Ad Arezzo si dice che alla 3^ canta il gallo. E così è stato perché era la terza volta che correvo questa gara. Si è disputato una volata anomala in cui ero rimasto solo. Ho dovuto gestire il mio sprint prendendo le ruote di chi era più veloce e uscendo negli ultimi 150 metri di rapportone, è la mia caratteristica”.



Il vincitore aggiunge: “Per me questo è un anno importante, iniziato nel migliore dei modi. La preparazione invernale è stata perfetta ed ora tireremo dritto per tutta la prima parte di stagione. Nel 2022 ho ottenuto 3 successi, quest’anno punto alla qualità per riuscire a fare ancora meglio”.



Dalla Lunga racconta la corsa: “Gli ultimi giri i migliori in salita erano davanti. Li abbiamo ripresi proprio nello strappo conclusivo e dovevo resistere ai loro attacchi. Ai meno 3 il gruppo era compatto. Lì ho capito che saremmo arrivati allo sprint. Grazie Diego Bracalente e a tutti i compagni. Un pezzo di vittoria è anche loro”. La dedica: “Oltre ai compagni ringrazio i dirigenti della Colpack Ballan CSB e la mia famiglia che da sempre mi sostengono”.



FIRENZE EMPOLI:

ORDINE D'ARRIVO

km 149 in 3h 31'35 media/h 42.253



1 DELLA LUNGA Francesco Colpack Ballan CSB

2 NENCINI Tommaso Hopplà Petroli Firenze Don Camillo

3 BURATTI Nicolò Cycling Team Friuli

4 CAROLLO Francesco MG.Kvis Colors for Peace

5 DI FELICE Francesco Maltinti Lampadari BCC

6 OIOLI Manuel Q36.5 Continental Team

7 IMPELLIZZERI Simone Aries Cycling Team

8 FOLDAGER Anders Den - Biesse Carrera

9 MOSCA Raffaele Q36.5 Continental Team

10 STEDMAN Travis Rsa - Q36.5 Continental Team

Fonte: Ufficio Stampa