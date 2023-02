Giovani cittadini del mondo, dialogo e cultura con gli studenti del Ss.ma Annunziata di Empoli

Rispetto nel dialogo e Insegnare cultura dei Paesi, Sono solo alcune delle riflessioni elaborate dagli studenti del Ss.ma Annunziata di Empoli che il 24 febbraio hanno partecipato al progetto “CI SEI LAB – Laboratori di Cittadinanza globale, Sviluppo sostenibile, Educazione interculturale”, realizzato dall’Associazione Intercultura

I 14 strudenti della classe III del Liceo SS.ma Annunziata guidate dalle professoresse Giulia Ranfagni e Elena Nesti hanno ragionato sul tema dell’educazione interculturale con un laboratorio dal titolo Linguaggi che uniscono. Il laboratorio si è svolto con metodologie basate sulla partecipazione e sullo scambio di esperienze, valorizzando la cultura del volontariato e il protagonismo dei giovani come attori del cambiamento.

“Quando la lingua genera in noi lo spiazzamento linguistico, potremmo disegnare per risolvere il problema, il linguaggio non è solo quello verbale e va usato come risorsa e come stimolo..” . Un concetto importante da tenere sempre presente anche, e soprattutto, alla luce dei nuovi linguaggi quali quelli dei social e in generale della rete, riferiscono le inseganti.

Le riflessioni emerse dai laboratori, sono visibili sul sito ciseilab.it in cui è possibile trovare la “gallery” con le esperienze realizzate in classe.

Rivolto ai “giovani cittadini del mondo”, il progetto, sviluppato con materiali didattici innovativi, si è svolto in oltre 100 città italiane, con il coinvolgimento di più di 150 docenti e oltre 2000 studenti.

Un grande evento di restituzione delle riflessioni nate dai laboratori sarà il tassello finale del progetto “CI SEI LAB”, realizzato grazie a un finanziamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il progetto ha avuto avvio nel gennaio 2022, con la produzione di materiali didattici specifici diffusi in 2000 scuole su tutto il territorio nazionale, È proseguito con la formazione di docenti e volontari, fino ad arrivare alla realizzazione, tra febbraio e aprile 2023, dei laboratori didattici con l’intervento dei volontari di Intercultura.

L’evento si terrà in occasione del festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS, L’alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile di cui Intercultura fa parte.

Sul sito ciseilab.it si può accedere a molti approfondimenti utili per la scuola e ricevere aggiornamenti. Inserendo i propri contatti, i docenti possono fin da ora ricevere informazioni e candidarsi per le azioni che saranno sviluppate anche oltre la chiusura del progetto, visto l’interesse suscitato e l'intenzione di Intercultura di portare avanti i laboratori nelle classi nel prossimo anno scolastico 2023/2024.