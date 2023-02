Va fuori strada e si schianta contro un albero, morto 57enne

Un 57enne è morto in un incidente stradale questa mattina alle 6 a Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto. La sua auto è andata fuori strada in località Ampio, sulla strada provinciale di Tirli, e ha sbattuto contro un albero. Per il conducente non c'è stato niente da fare. Sul posto l'automedica di Grosseto e l'ambulanza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia. Attivati i carabinieri e i vigili del fuoco.

E' il secondo incidente stradale mortale di cui si ha notizia per la mattina di oggi, domenica 26 febbraio, in Toscana, dopo il tremendo impatto a Calenzano, dove un tir è precipitato dal viadotto autostradale dell'A1.