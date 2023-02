La Toscana all'Eurovision: i Piqued Jacks rappresenteranno San Marino

Un po' di Toscana all'Eurovision Song Contest di Liverpool del prossimo maggio. Nella serata finale del concorso Una voce per San Marino i Piqued Jacks, originari di Buggiano (Pistoia), hanno trionfato con la canzone Like an animal e rappresenteranno la Repubblica del Titano al concorso musicale europeo. Tra i candidati dalla Toscana anche Edoardo Brogi, originario dell'Empolese.

La finale, condotta da Jonathan Kashanian e Senhit, con Al Bano presidente della giuria di esperti, è stata trasmessa su San Marino Rtv dal teatro Nuovo. Lo scorso anno, al debutto del nuovo contest, portacolori della piccola repubblica era stato scelto Achille Lauro, un nome 'di peso' che ha portato San Marino al centro della scena musicale. Per questo quest'anno hanno partecipato anche nomi di peso come gli Eiffel 65 e Roy Paci.

A Liverpool i Piqued Jacks, che hanno quattro album all'attivo, se la dovranno vedere tra gli altri con Marco Mengoni, vincitore di Sanremo con Due vite. Nel 2019 la formazione toscana aveva vinto Sanremo Rock.