L'incendio di un portone in via Maso Finiguerra a Firenze, tra Porta al Prato e Santa Maria Novella, ha causato l'allarme tra i condomini. Alle 4 di stanotte gli abitanti hanno dato l'allarme e scrivono alla stampa perché "la situazione sta diventando insostenibile e le famiglie fiorentine non si sentono più sicure a casa propria". Parlano di una strage evitata.