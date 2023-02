Primarie Pd Empolese Valdelsa, oltre 2mila al voto alle 12

È il giorno delle primarie per scegliere il nuovo segretario del Partito democratico nazionale e della toscana.

I candidati per la segretaria nazionale sono Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

Per la segreteria regionale i candidati sono Emiliano Fossi e Valentina Mercanti.

Alle 12.00 hanno votato 2172 persone. Dato curioso: tra questi nel seggio di Ponte a Elsa a Empoli ha votato un uomo di 101 anni. Il genero ha raccontato che sono 15 giorni che si stava preparando per il voto.

Si vota fino alle 20.00 nei quarntanove seggi allestiti negli undici comuni dell’Empolese Valdelsa. Sono oltre 500 i volontari che si mobiliteranno per garantire le operazioni di voto.

I seggi sono disponibili sul sito www.pdempoli.it

Possono votare non solo gli iscritti ma anche tutti gli elettori che si riconoscono nella proposta politica del partito, maggiori di 16 anni.

Per votare basta presentarsi al seggio elettorale il giorno del voto con un documento di identità e tessera elettorale. Ai non iscritti al Pd è richiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative.

Per votare basterà tracciare una X sul riquadro con il nome del candidato sulla scheda elettorale o selezionandolo se si vota on line. Queste modalità di voto sono valide sia per la scelta del segretario/a nazionale che per quello/a regionale.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa