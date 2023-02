La Questura di Pisa dopo Facebook approda su Instagram

Da oggi anche la Questura di Pisa è su Instagram. L’iniziativa nasce alla luce del successo della home page di Facebook della nostra Questura, che dopo circa due anni dalla apertura vanta più di 3000 iscritti e migliaia di visualizzazioni a settimana. L’intenzione è quella di aprire un nuovo canale di comunicazione e informazione per il cittadino, oltre a creare uno strumento di condivisione dei valori istituzionali con i fruitori, specie delle giovani generazioni. Attraverso Facebook e Instagram, la Questura di Pisa intende perseguire ancor di più la comunicazione con i cittadini, favorendone la partecipazione, il confronto e il dialogo.

Attraverso i social media, la Questura informa i cittadini sulle attività dei propri Uffici, dei Commissariati distaccati e di tutte le Specialità della Polizia di Stato presenti sul territorio (Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia di Frontiera Aerea, Polizia Postale e delle Comunicazioni-Settore Operativo per la sicurezza Cibernetica), sulle ricorrenze istituzionali e sulle iniziative di prossimità intraprese.

I contenuti pubblicati in questi spazi riguarderanno anche i comunicati stampa quotidianamente approntati dall' Ufficio Stampa della Questura sulle operazioni di maggiore rilievo della Polizia di Stato nella provincia, laddove comunicabili e non coperte da segreto istruttorio, ovvero non ostensibilità a tutela della riservatezza di particolari vittime di reati, ovvero riservate.

La nuova pagina consentirà di realizzare il "claim" -Esserci sempre tra la gente- anche nel mondo social. Questa è questuradipisa_officialpage.

Fonte: Questura di Pisa