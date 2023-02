Rinnovato il nido d'infanzia per Capraia e Limite

È stato inaugurato il rinnovato nido d’infanzia dentro la scuola San Francesco di Capraia e Limite, gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere.

Il nido, già attivo da settembre 2022, arriva dalla necessità delle famiglie della zona di poter avere una realtà che ospitasse bambini a partire da 12 mesi. In questo modo l’offerta dell’Istituto San Francesco andrà dai 12 ai 36 mesi, grazie alla presenza della scuole dell’infanzia e della sezione primavera già esistenti.

Il nido, oggi, conta 20 bambini ed ha raggiunto la capienza massima mentre la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico in corso accoglie 47 famiglie iscritte.

All’inaugurazione erano presenti Leonardo Alessi, presidente FISM, Alessandro Giunti, Sindaco di Capraia e Limite e Don Franco, parroco della parrocchia di Limite sull’Arno e Jessica Magrini, coordinatrice pedagogica Comunale, oltre al personale dei servizi dell’infanzia dell’amministrazione comunale, alle insegnanti e ai genitori.

Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite, afferma: "Questo nuovo asilo sarà fondamentale per la nostra comunità e anche per i nostri bambini, che già inizieranno ad entrare in un contesto di un certo tipo. Il servizio dei nidi d’infanzia è talmente importante che la Regione Toscana ha deciso di garantirlo in forma gratuita a famiglie con ISEE sotto i 35mila euro, il che fa capire il valore di un servizio di questo tipo".