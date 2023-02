Rotary Fucecchio-Santa Croce, entra il nuovo socio Luca Borgioli

Nella conviviale di venerdì 24 febbraio un nuovo socio è entrato a far parte del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, presentato dalla socia Elena Maffei, Luca Borgioli.

Luca si è laureato in Scienze Politiche con indirizzo politico/internazionale e in Filosofia, con indirizzo morale, è attualmente imprenditore nel settore agroindustriale ed amministratore della Belor Toscana Srl, azienda da lui fondata ed è stato Consigliere Comunale per il Comune di Fucecchio e Consigliere del Circondario dell’Empolese Valdelsa.

Il nuovo socio ha ricevuto dal presidente del club Matteo Beconcini la spilla del Rotary International e ha letto la rituale formula d’impegno rotariano.



Fonte: Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno