Per i 4 vasi di coccio distrutti di fronte al municipio di Santa Croce sull'Arno un 40enne è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione. Il rinvenimento degli arredi frantumati è avvenuto sabato mattina. I militari hanno indagato e in breve tempo, con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza comunali e di alcune testimonianze, hanno potuto denunciare l'uomo, senza fissa dimora ma domiciliato a Santa Croce, per danneggiamento.