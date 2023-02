Visite specialistiche gratuite per i gambassini, il volontariato dei medici di zona

Si chiama Medici gambassini per Gambassi l'iniziativa di ambulatori gratuiti da parte di medici volontari nati nel borgo valdelsano. Ieri l'inaugurazione negli ambulatori della Misericordia locale.

I medici impegnati in questo servizio sono Mario Leoncini, Fabio Renieri, Donella Posarelli, Silvia Franchi, Giuditta Chiti, Fulvia Ciampalini. Tra questi anche il deputato M5S Andrea Quartini.

L'accordo con i medici di base Pier Francesco Pietroni, Marina Dominici e Sabrina Gianazzetti prevede che saranno avviati controlli specialistici di cardiologia e radiologia, anche cardiaca.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Paolo Campinoti: "Complimenti al governatore Massimiliano Chesi e a tutti i volontari per la lungimiranza, la prospettiva, la speranza che si respirano in questo bellissimo progetto. Così si attua il principio di solidarietà e sussidiarietà allo stato puro come raramente si vede fare. Grazie mille a tutti dalla nostra comunità dalla quale, tra l'altro, scaturisce tutto ciò".

Il parlamentare Quartini ha scritto: "Ieri abbiamo inaugurato un ambulatorio medico medico gratuito, ospitato dalla stessa Misericordia, per i cittadini di Gambassi (anche coloro che ci sono nati, ma non risiedono più lì). Partirà come ambulatorio cardiologico ed ecografico, ma altri colleghi hanno dato la disponibilità per altre visite. Lo scopo è dare un contributo per abbattere le liste d'attesa. L'auspicio è che questa sia un'esperienza pilota che contamini tutti territori".