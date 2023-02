Zia Caterina premiata dal presidente Mattarella per il suo impegno verso i bambini malati

Un nome di spicco tra i 30 'eroi della quotidianità' ai quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Parliamo di Caterina Bellandi, da tutti conosciuta come Zia Caterina, tassista del cuore per tutti i bambini malati dell'ospedale Meyer di Firenze. La sua onlus prende il nome dal taxi che guida, Milano 25. La dedizione alla causa nasce da un evento tramuatico, la prematura scomparsa del compagno Stefano, tassista.

Tante le iniziative in tutta la Toscana a favore dei piccoli in difficoltà, tanto che il presidente Mattarella ha voluto premiarla "per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie accompagnandoli gratuitamente con il suo taxi ad effettuare le cure".