Allevatore sorpreso con trappola per animali selvatici, denunciato a Certaldo

Al confine del suo terreno agricolo aveva posizionato una trappola per attrarre gli animali selvatici. Per questo il proprietario della terra, situata nelle campagne di Certaldo, è stato denunciato. La gabbia metallica è stata trovata dai carabinieri della sezione forestale di San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa durante un servizio di perlustrazione del territorio. Avvistata all'interno del terreno, dentro la trappola metallica a scatto era presente un'esca di richiamo, in particolare la carcassa di un piccolo coniglio e una bustina contenente residui di rodenticida, pesticida fatale per i roditori. Il veleno era presente anche all'esterno della trappola, posizionata vicino alla rete di confine della terra.

Rintracciato il proprietario dell'area agricola, in cui erano presenti conigli, galline e piccioni, l'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per uso di trappole e esche avvelenate per la cattura della fauna selvatica e tentata uccisione di animali. Mezzi, specificano i militari, non consentiti dalla legge sulla caccia. I carabinieri forestali hanno inoltre sequestrato la trappola e le esche, al fine di interrompere le ipotesi di reato e assicurare le fonti di prova.