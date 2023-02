Basket Castelfiorentino, sconfitta pesante a Montecatini

Alla prima giornata di ritorno arriva una sconfitta doppiamente pesante per il Basket Castelfiorentino. In primis perchè porta a sette i risultati negativi consecutivi, e secondariamente perchè giunge in uno scontro diretto. Sul parquet della Pallacanestro Femminile Montecatini le ragazze di Jacopo Giusti cadono 42-31 regalando alle padrone di casa la prima vittoria della seconda fase. Non arriva, dunque, il bis del match di andata, quando al PalaGilardetti il 66-54 finale inaugurò al meglio la seconda parte di stagione.

In una prima frazione contratta da entrambe le parti (7-5 al 10′), le squadre procedono a braccetto prima che le gialloblu tentino un timido allungo nella seconda frazione che vale il 16-20 al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, però, sono le locali a girare l’inerzia piazzando un break di 15-5 che ribalta completamente la sfida: così la 30′ il tabellone segna 31-25. Nell’ultima frazione le ragazze di Giusti provano a restare aggrappate ma Montecatini tiene saldo il controllo e nel finale incrementa il vantaggio prendendosi i due punti.

Adesso una settimana di riposo a causa del rinvio del match contro P.F. Firenze (al 21/03): si torna in campo venerdì 10 marzo quando alle 21.15 al PalaGilardetti arriverà la capolista Porcari.

PALL. FEMM. MONTECATINI – BASKET CASTELFIORENTINO 42-31

Tabellino: Caparrini 3, Banchelli 8, De Felice 8, Bellantoni 2, Andries 2, Lucchesi 4, Aramini 4, Ammannati. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 7-5, 16-20 (9-16), 31-25 (15-5), 42-31 (11-6)

Arbitro: Mattiello di Buggiano.

Fonte: Abc - Ufficio stampa