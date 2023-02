Castelfiorentino festeggia Corradina e Gabriello, due nuovi centenari

Corradina Quercini e Gabriello Maggiorelli fanno cento anni. Castelfiorentino tributa un omaggio ai due nuovi centenari del territorio comunale, il sindaco Alessio Falorni gli dedica un post con foto su Facebook. Curiosamente Quercini e Maggiorelli hanno fatto il compleanno nel medesimo weekend. Di seguito quanto scritto da Falorni.

100 anni sono un grande traguardo per chi li compie, e anche una bella notizia per tutta la comunità. Corradina Quercini, una cara signora di Petrazzi che nella sua vita lavorativa ha svolto un mestiere caratteristico di Castelfiorentino, ovvero la Fiascaia. È fra le altre cose la bisnonna dei due ultimi sindaci del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Lorenzo e Francesco Campinoti, ed ha una memoria straordinaria che la porta a ricordare tante storie che si sono intrecciate nel nostro paese.

Poi, una vera e propria leggenda vivente, Gabriello Maggiorelli, col nipote Gianni Bartalucci. Gabriello è l’ultimo partigiano in vita di Castelfiorentino, e uno dei 119 volontari partiti da Castello il 3 febbraio del 1945 per lottare per la libertà dei popoli; a lui e a quelli come lui dobbiamo i nostri valori e la democrazia, e gli auguri per questo traguardo impressionante sono un bel modo per festeggiarlo.