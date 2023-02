Cerchio del Drago, la scuola di arti marziali festeggia 15 anni

Domenica 26 febbraio i ragazzi del Cerchio del Drago asd di Limite sull’Arno si sono recati a Pontassieve per il Trofeo Hua Mulan organizzato dall’Istutito Wushu della città di Firenze asd del Maestro Giuseppe Gualdani.

Bellissima giornata di sport e sana competizione. Numerosi gli atleti e le società partecipanti. I ragazzi del Cerchio del Drago si sono distinti nella competizione portando a casa ottimi piazzamenti.

Molto soddisfatto il Presidente e Maestro della scuola Massimiliano Campaini: "Tutti i ragazzi si sono impegnati moltissimo per questo evento in programma da dicembre 2022. A breve parteciperemo ad altre competizioni".

In programma domenica 26 marzo una festa nella sede dell’associazione limitese che raggiunge un traguardo molto importante. Il Cerchio del Drago festeggia infatti 15 anni di attività. "Sembra ieri che siamo partiti con tante speranze ma anche tante paure e invece sono già passati 15 anni. Rimanere in piedi durante il covid è stata dura, abbiamo visto con dispiacere tanti colleghi chiudere uno dopo l’altro e non riaprire più, ma nonostante tutto siamo ancora qui".

Fonte: Cerchio del Drago Asd