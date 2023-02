Convocato nuovo Consiglio comunale a Empoli

Giovedì 2 marzo 2023 si riunirà il Consiglio Comunale di Empoli, nell’aula al primo piano di via Giuseppe del Papa, 41. La seduta comincerà alle 21. I lavori consiliari come di consueto potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune su incontri informativi di alia sulla nuova tariffa corrispettiva.

3.Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024. Primo aggiornamento.

4.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 16 del 25.11.2022. Approvazione.

5.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n.19 del 29/12/2022. Approvazione.

6.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n.1 del 30/01/2023. Approvazione.

7.Mozione presentata dai consiglieri comunali Leonardo Masi, Andrea Poggianti, Andrea Picchielli, Anna Baldi, Vittorio Battini relativa al raddoppio ferroviario della tratta Empoli-Granaiolo.

8.Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a “diritto alla relazione affettiva negli istituti di ricovero”.

9.Odg presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativo a agire concretamente contro i movimenti nostalgici del fascismo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa