Dal Consiglio regionale una targa alla Cross, "riferimento nazionale"

“Per gli ottimi risultati ottenuti dalla centrale operativa, diventata riferimento nazionale come CROSS”. Queste le motivazioni che hanno portato il Consiglio Regionale ad assegnare una targa alla Centrale operativa del 118 Pistoia-Empoli.

La cerimonia di consegna si terrà mercoledì 1 marzo alle 12 nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso. Interverranno il presidente dell’Assemblea toscana Antonio Mazzeo e i consiglieri regionali Federica Fratoni, Marco Niccolai ed Enrico Sostegni. A ritirare la targa Piero Paolini, direttore della Centrale operativa 118 Pistoia-Empoli.

La Centrale operativa del 118 Pistoia-Empoli, attiva per le emergenze sanitarie, ha una duplice funzione: quella di Sala Operativa Regionale per le Maxiemergenze e di CROSS (Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario). La funzione di CROSS (in Italia garantita da un’altra sola centrale, quella di Torino) viene attivata dalla Protezione civile nazionale in caso di emergenze e catastrofi per coordinare per i soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale. In situazioni di emergenza, infatti, la CROSS contatta quotidianamente i referenti sanitari delle Regioni registrando la disponibilità di posti letto specialistici, ambulanze e mezzi aerei per il trasporto delle persone bisognose di cure.

Fonte: Consiglio Regionale della Toscana - Ufficio stampa