Ex scuola di Bassa, incontro con la cittadinanza

Si va verso la riqualificazione dell’ex Scuola dell’infanzia a Bassa per realizzarvi nuovi servizi per i bambini e i giovani delle frazioni di Bassa, Pieve a Ripoli e Gavena e per ospitare anche spazi polivalenti per tutte le età.

Mercoledì 1 Marzo alle ore 18,00 nella Sala Parrocchiale di Bassa, è in programma un incontro con la cittadinanza durante il quale il Sindaco Simona Rossetti farà il punto della situazione indicando i passaggi di un progetto che parte da lontano e che l’Amministrazione comunale ha seguito con particolare attenzione.

“Abbiamo lavorato molto ad una riqualificazione importante per i cittadini di Bassa -dichiara il Sindaco- Nonostante il lungo periodo della pandemia abbia allungato i tempi, abbiamo investito in un progetto decisivo per il nostro territorio. Si tratta di un intervento economico molto importante che vede per la prima volta i finanziamenti del PNRR nel nostro comune: circa 800 mila euro complessivo. Questo spazio, dismesso da 20 anni, tornerà ad essere vissuto per attività educative, ricreative e sociali”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa